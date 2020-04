Une grosse affaire de falsification éclate à Témara

La brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté de Témara a déféré, lundi, devant le parquet compétent, un individu âgé de 53 ans pour son implication présumée dans la falsification de documents officiels, l’escroquerie et l’usurpation d’identité.

Les services de la sûreté nationale, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), avaient interpellé le suspect aux multiples antécédents pour escroquerie après avoir utilisé un document d’identité et d’un passeport falsifiés pour louer deux appartements, indique un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que l’enquête menée par les services de sûreté a révélé que le document d’identité appartenait à une personne condamnée dans une affaire pénale et que le passeport l’a acquis auprès d’un individu impliqué dans une affaire de vol par enlèvement.

L’utilisation de ces documents d’identité falsifiés avait pour but d’échapper à la poursuite sécuritaire, car il faisait l’objet de trois avis de recherche de la part des services de la sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale de Tétouan, dans des affaires liées à l’organisation de l’immigration illégale et à l’escroquerie.

Les investigations ont également révélé que le suspect est aussi impliqué dans l’usurpation de l’identité d’un diplomate étranger, en vue d’escroquer les personnes qui voulaient obtenir un visa pour l’un des pays européens, ainsi que d’exposer d’autres victimes à l’escroquerie après qu’il les faisait croire d’avoir créé une entreprise fictive de location de voitures de luxe avant de mettre la main sur d’importantes sommes d’argent, ajoute la même source.

Les perquisitions effectuées au domicile du mis en cause ont permis la saisie d’un appareil électronique de copie et d’impression, des documents bancaires falsifiés ainsi que de faux documents d’identité, soupçonnés d’être utilisés à des fins criminelles, précise la DGSN.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches se poursuivent pour déterminer les éventuelles personnes impliquées dans cette activité criminelle, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)