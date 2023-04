Une grave agression à la forêt de Bouskoura inquiète les habitants

Véritable poumon de la région de Casablanca, la forêt de Bouskoura est souvent prisée par les amateurs de course à pied, de vélos et de randonnées. Cela dit, ces pratiques ne sont pas sans risques, un citoyen en a malheureusement fait les frais ce mercredi 12 avril 2023.

« Vous m’avez souvent vu poster ici des photos de nos sorties en vélo ou running dans la forêt de Bouskoura. Hier, vers 17 heures un ami, une personne qui m’est très chère, a été sauvagement agressée. Les faits rapidement : A 17h, deux mecs armés de barres de fer l’arrêtent sur son vélo, le tabassent pour lui prendre, vélo, montre, téléphone et alliance. Laissé à terre, il a dû ramper 30 minutes jusqu’à la route avant d’être pris en charge par un cycliste bienveillant. Résultat : Fracture tibia péroné, Fracture du bras et son casque lui a évité un traumatisme crânien », peut-on lire sur le profil Instagram de l’ami de la victime.

« Cet ami, est un sportif et une personne hors norme qui donne de soi pour les autres et qui préparait des compétitions inaccessibles au commun des mortels. Il devait courir 120 km dans les montagnes autour de Ouirgane au début du mois de juin. Toutes ces années de préparations (oui, ce sont des courses que l’on programme sur des années) sont à terre. Il a souvent été un soutien pour moi dans mes prépas, j’espère qu’on pourra rapidement recourir ensemble », souligne la même source.

Ce dernier appelle à trouver des solutions à cette insécurité : « Les agressions se répètent sans que rien de change, la présence des autorités autour et dans la forêt est faible, pas de caméras de surveillance. Clairement ce n’est pas évident de sécuriser 3000 Ha de forêt, et loin de moi l’idée de donner de leçons ou de crier au scandale. Je fais le vœu que les différentes autorités, que les riverains, que les utilisateurs de la forêt trouvent une solution à ces attaques répétées, il ne s’agit pas d’empêcher l’agression de quelques personnes par an, il s’agit de garantir à des milliers de Casablancais la liberté de marcher, de courir, de pédaler, de pic niquer en famille, de sortir de la ville et de se faire du bien », conclut l’auteur du post.