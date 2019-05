Une gare ferroviaire flambant neuve pour Témara

Ce jeudi 2 mai, l’Office National des chemins de Fer (ONCF) a mis en service la nouvelle gare ferroviaire de Témara. Elle s’inscrit dans la continuité de déploiement de l’ambitieux programme de construction et de modernisation des gares ferroviaires aussi bien petites, moyennes que grandes, marquant une rupture avec la conception traditionnelle des gares comme simples points de transit des voyageurs et faisant de ces édifices des repères au sein des villes.

Située au cœur de Témara, la nouvelle gare vient accompagner l’essor socio-économique de cette ville satellitaire de la capitale et sa construction s’est reposée sur la création d’un espace moderne et multifonctionnel, s’intégrant harmonieusement dans son environnement urbanistique. Répondre à la demande du trafic des voyageurs en nette progression, fidéliser la clientèle via l’amélioration et la diversification de l’offre ainsi que l’ouverture de la gare sur la rive Sud (quartier Wifaq)…, sont autant d’objectifs visés à travers cette nouvelle réalisation.

Cette nouvelle gare, qui a nécessité un investissement de 36 millions de dirhams, est composée d’un bâtiment voyageurs s’étendant sur une superficie globale de 2160 m2 constitué d’un hall de 500 m2, d’un espace de vente, des locaux commerciaux, et de commodités, ainsi que d’installations pour les personnes à mobilité réduite (ascenseur côté Wifaq, rampes d’accès au hall de la gare, places de stationnement de voitures guichet spécial, sanitaires dédiés,…). En plus d’un passage souterrain et du réaménagement de 3 quais de 420 m de longueur, cette gare s’est dotée d’un aménagement extérieur harmonieux de 5900 m2 comportant un parvis et un parking de stationnement d’environ 90 places.

À noter que l’ONCF a organisé ce jour même au profit des médias une visite à la nouvelle gare ferroviaire de Témara, pour présenter sa consistance et la nouvelle offre qui consiste à desservir à partir d’aujourd’hui par 42 trains au lieu de 28.

S.L.