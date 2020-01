Une fillette tabassée par son enseignant à Taroudant: ce que l’on sait

Les services de la gendarmerie royale de Taroudant ont arrêté ce mardi l’enseignant accusé d’avoir tabassé une élève du CE1 dans la commune Bounrar.

Selon une source de Le Site info, le suspect a été entendu et placé en garde à vue. Et d’ajouter que la délégation régionale du ministère de l’Education nationale a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire qui a provoqué un tollé sur la Toile. Une commission a également été dépêchée à l’école et a entendu plusieurs élèves.

Lundi, la photo de la fillette au visage plein d’ecchymoses a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Les internautes ont exprimé leur indignation, appelant les autorités à sanctionner lourdement l’enseignant qui a violemment agressé l’enfant.

K.Z.