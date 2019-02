La DGSN retrouve une fillette kidnappée

Les éléments de la police judiciaire à Béni Mellal et Fquih Ben Saleh sont parvenus mardi, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à localiser le lieu d’une fillette de trois ans qui a été kidnappée près de son domicile à la ville de Fquih Ben Saleh.

La fillette a été retrouvée dans une région rurale dans les environs de Souk Sabt Ouled Nemma, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que trois suspects, dont un élément des forces auxiliaires, ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire.

Ces individus sont soupçonnés de préparer et d’exécuter le crime d’enlèvement, relève la source dans un communiqué, notant que trois femmes d’une même famille ont été aussi appréhendées pour leur implication présumée dans la séquestration de la fillette au sein d’une maison. Mardi après-midi, les services de la sûreté nationale avaient reçu un appel téléphonique à propos de l’enlèvement de la fillette près de son domicile à Fquih Ben Saleh avant que l’enquête technique et sur le terrain ne mène à l’identification des suspects et à la récupération de la fillette en bonne santé.

Une enquête judiciaire a été diligentée sous la supervision du parquet compétent pour tirer au clair les tenants et aboutissants de cette affaire et de vérifier les actes criminels reprochés à chacun des mis en cause, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)