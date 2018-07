Une femme victime d’un terrible drame à Agadir

Alertée, la police s’est immédiatement rendu sur les lieux du drame et a ouvert une enquête pour déterminer les tenants et les aboutissants de ce crime. Les premières investigations ont permis d’interpeller le coupable au quartier Al Massira dans lequel il s’était caché. Il a été placé en garde à vue pour compléter l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent tandis que le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital Hassan II.

