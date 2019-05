Une femme tuée par son mari à Fès: ce qui s’est réellement passé

Un fonctionnaire a tué sa femme mardi 30 avril à Fès avant de se donner la mort en s’égorgeant. Selon une source de Le Site info, le coupable et son épouse, âgés respectivement de 45 et 43 ans, avaient trois enfants et habitaient au quartier Argentine, au centre-ville de Fès, rapporte la même source.

Le drame s’est produit lorsqu’une dispute a éclaté entre le couple, poussant l’homme à asséner plusieurs coups à sa femme avec une arme blanche avant de se suicider.

La même source a précisé que le père de famille est originaire de Tafraout et travaille au service santé d’une annexe administrative située au quartier Agdal.

Rappelons que les enfants du couple, de retour de l’école, ont découvert les corps de leurs parents baignant dans leur sang à l’entrée de leur appartement. Les voisins se sont immédiatement rendus sur les lieux du drame, alertés par les cris des enfants.

Les autorités, de leur côté, sont arrivées à l’appartement où la tragédie a eu lieu et ont transféré les corps des défunts à la morgue. En parallèle, une enquête a été ouverte pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.

R.T.