Une femme retrouvée morte dans la région d’Agadir

Vendredi soir, une femme âgée a été retrouvée morte dans un terrain vague dans la région d’Agadir. Une source proche indique au Site info que la femme ne disposait pas d’un domicile fixe et qu’il est possible que la cause de son décès soit dû à une crise cardiaque.

La même source précise que le corps de la femme a été transféré à la morgue afin de subir une autopsie. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances de ce douloureux incident.