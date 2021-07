Une fausse page Facebook au nom du CCM

Le Centre cinématographique Marocain (CCM) a démenti, ce vendredi, tout lien avec une page Facebook portant le nom de « Centre cinématographique Marocain ».

Une page au nom du « Centre cinématographique Marocain » a été repérée sur le réseau social Facebook, explique le CCM dans un communiqué, précisant à ce titre qu’il ne dispose d’aucune page ou compte officiels sur ledit réseau social.

« Le CCM dément tout lien avec les informations relayées sur cette fausse page et tout ce qui y est publié ou partagé par des pages similaires, n’a aucun rapport avec l’institution », ajoute la même source, notant que cette page n’exprime aucunement les positions officielles du CCM et les commentaires qui y figurent engagent la seule responsabilité de ses créateurs et rédacteurs, qui tentent d’induire en erreur l’opinion publique.

A cet égard, le CCM se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires par toutes voies de droit, relève le communiqué, notant que l’institution prendra les dispositions nécessaires pour informer Facebook de l’existence de cette fausse page.

SA