Une fashionista d’origine marocaine s’offre des vacances au Maroc (PHOTOS)

Marine El Himer, célèbre « fashionista » hexagonale, d’origine marocaine, et vedette incontestée et admirée de plusieurs émissions de télé-réalité, a choisi le Royaume comme lieu de séjour de ses vacances estivales.

Sur son compte Instagram, la jeune et belle femme, qui ne cesse de faire la Une lors de ses nombreux passages dans différents programmes télévisés, ainsi que sa soeur Océane, a tenu à partager avec ses nombreux fans et followers des photos d’elle arborant un beau caftan marocain, dans un décor traditionnel et idyllique, digne des « Mille et une nuits », made in Morocco.

Parmi les belles photos publiées par la sublime Marine El Himer, il y en a une qui a prise prise sur la corniche légendaire casablancaise de Aîn Diab avec, tout proche, le drapeau rouge et vert du Royaume. Cette apparition marocaine de la belle « fashionista » n’a pas manqué de susciter l’admiration, aussi bien de ses ami(e)s, ses proches que celle des ses nombreux fans, admirateurs et followers du réseau social Instagram.

Pour rappel, la jeune femme n’est pas connue seulement pour ses apparitions télévisuelles, mais aussi pour ses amours passionnées et, pour le moins, … »tumultueuses ». Le dernier en date de ses amoureux serait l’international marocain, évoluant au sein du club cairote du Zamalek, Achraf Bencharki. Et à une question d’une internaute à ce sujet, Marine El Himer a tenu à mettre les points sur les « i’ en demandant à celle qui lui a posé la question d’arrêter net de telles demandes en insistant sur le fait, adressé à tous, qu’Achraf « est seulement une simple connaissance amicale ».

Quant à sa soeur jumelle, prénommée Océane, elle avait participé avec Marine de l’émission de télé-réalité intitulée « Les princes et les princesses de l’amour », saison 1, où elle jouaient le rôle de deux rivales s’amourachant du même homme. Depuis, les deux soeurs El Himer ont participé à d’autres émissions de télé-réalité et ont acquis une certaine notoriété, voire une notoriété certaine, qui croît de plus en plus. Surtout pour Marine qui compte un nombre impressionnant de followers sur son compte Instragram. Lequel nombre est de plus de 1.200.000 d’abonnés!

Larbi Alaoui