Une famille sahraouie lance un SOS à l’ONU

La famille de Hamoudi Bachari Saleh a lancé un appel humanitaire à l’ONU, à la Communauté Internationale et aux ONG de défense des Droits de l’Homme afin qu’elle soit sauvée des supplices que lui font subir les séparatistes du Polisario. Aussi a-t-elle décrit dans une lettre adressée à l’Envoyé spécial des Nations Unies, Horst Koehler, les souffrances qu’elle a endurées et le danger qu’elle encourt, après qu’elle ait organisée, le 17 octobre 2018, un sit-in à l’intérieur du siège de la MINURSO dans la région de Mijek et ce afin de protester contre leur situation dans les camps.

Dans sa missive de détresse et sa demande d’assistance, la famille Hamoudi Bachari Saleh a dit qu’elle a été encerclée par les séparatistes et que certains de leurs camarades ont été déplacés des camps des réfugiés vers le sol algérien sans que l’on ait de nouvelles d’eux.

Il est ensuite dit dans la lettre qu’au moins un tiers de la population des camps est marginalisée, opprimée et exploitée par les dirigeants du Polisario sur le territoire algérien à des fins personnelles et ce depuis plus de 40 ans.

La famille de Hamoudi a révélé qu’elle avait reçu l’assurance des conseillers en sécurité et des militaires de la mission de la MINURSO que leurs doléances seraient transférées au Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, en vue de trouver une solution immédiate à leurs souffrances.

La famille a souligné qu’elle n’avait plus bénéficié d’aucune aide humanitaire envoyée par les pays de la communauté internationale.

M.J.K.