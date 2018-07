Une éclipse exceptionnelle arrive, le Maroc concerné (VIDEO)

Dans la nuit du 27 juillet 2018, la Lune sera éclipsée par l’ombre de la Terre. Il s’agit de la plus longue éclipse du siècle et elle sera partiellement observable au Maroc.

Il s’agira d’un phénomène naturel, le deuxième du genre d’une série de trois en 2018, se produisant à environ six mois d’intervalle.

“L’éclipse lunaire du 27 juillet sera la plus longue du siècle et elle se doublera en plus d’une Lune de sang, un phénomène qui drapera l’astre nocturne de couleurs rougeoyantes”, indique Sciences et Avenir. “Une éclipse de Lune diffère d’une éclipse de Soleil en ce qu’elle a lieu au même moment pour tous les observateurs”, précise la revue scientifique.

L’astronome Hassan Talbi a déclaré à Le Site info que le Maroc sera concerné par cette éclipse totale de la lune, à l’instar d’autres régions qui observeront ce phénomène en Europe, en Afrique et en Asie centrale.

De même qu’il a précisé que l’éclipse commencera à partir de 18h15. La lune va alors passer par le centre de l’ombre de la Terre, mais l’éclipse ne pourra pas être observée à l’oeil nu car ce sera pas encore le coucher du soleil ni le lever de l’astre lunaire.

Ce sera seulement vers 19h 25 mn que la lune entrera dans l’ombre de notre planète mais ne sera pas encore observable pour les raisons précitées, a expliqué Hassan Talbi.

Et de préciser que l’éclipse sera à son apogée vers 21h 20. Elle sera visible à l’oeil nu à partir de 20h45. Elle se poursuivra jusqu’aux environs de 22h 10, au moment où elle commencera à sortir de l’ombre. Et ce sera vers 23h10 que l’éclipse sortira complètement de l’ombre de la Terre.

