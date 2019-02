Une dispute tourne au meurtre à Marrakech

La police judiciaire de Marrakech a arrêté, ce dimanche, un individu âgé de 32 ans pour son implication présumée dans un crime de coups et blessures ayant entraîné la mort, perpétré samedi dans un entrepôt de matériaux de construction dans la zone de M’hamid, a indiqué la DGSN.

Les données préliminaires de l’enquête ont révélé que la victime et le mis en cause consommaient de l’alcool et des drogues avant qu’une dispute n’éclate entre eux suite à une tentative d’agression sexuelle de la part de la victime, a souligné la DGSN dans un communiqué, notant que la victime a rendu l’âme après avoir été agressée à l’aide d’une pierre.

Les recherches et investigations intenses menées sur le terrain par les services de sûreté ont permis de déterminer l’identité du suspect et de l’appréhender rapidement, a ajouté la même source précisant que le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

S.L. (avec MAP)