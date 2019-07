Une dispute entre deux familles tourne mal près de Chefchaouen

Les faits ont eu lieu ce vendredi matin, dans un village (Targha) situé aux environs de Chefchaouen. Une violente dispute entre deux familles a dégénéré, causant la blessure d’un jeune homme.

Selon une source de Le Site Info, ce dernier a été grièvement blessé à la main à l’aide d’une arme blanche, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital Saniat Rmel de Tétouan.

Et d’ajouter que les éléments de la gendarmerie royale se sont rendus sur place, et ont ouvert une enquête pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.

S.L. et K.Z.