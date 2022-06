Une dispute conjugale a tourné au drame aux environs de Meknès

La commune rurale de Dkhissa, aux environs de Meknès, a vécu un terrible drame, lundi dernier, dont la victime est un quarantenaire qui a succombé à la chute de la terrasse de son domicile.

Selon une source fiable de Le Site info, avant la chute mortelle, une âpre dispute a eu lieu en l’homme et sa femme à propos du mouton de l’Aid Al-Adha. Le mari, en colère et en voulant à sa femme, est monté sur la terrasse pour se calmer les nerfs. Mais en voulant s’appuyer sur le muret de la terrasse, il n’a pu éviter de tomber au sol et est mort sur le coup, a ajouté la même source.

Le cadavre de la victime a été transféré à la morgue, a souligné notre source, pour autopsie et complément d’enquête concernant les réelles circonstances de ce drame.

M.R.