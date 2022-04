Une députée interpelle Sadiki sur les tempêtes de sable que connaît Oujda

Me Houria Didi, députée PAMiste à la Chambre des représentants, a adressé une question écrite, lundi 11 avril, au ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement durable et des eaux et forêts. Elle y demande à Mohamed Sadiki la création d’une ceinture verte dans le but de protéger la région de l’Oriental des tempêtes de sable.

La députée, membre du Bureau politique du parti du Tracteur a expliqué que l’Oriental, et la ville d’Oujda en particulier, a récemment été balayée par des vents forts dont la vitesse était de 70 à 80 kilomètres par heure, chargés de sable et poussière, causés par un flux d’Est, un chergui qui vient du désert.

Elle a aussi souligné que ce phénomène récurrent a pour cause la désertification de la région, en l’absence du peu d’opérations de reboisement et de celle d’une ceinture verte susceptible de protéger des répercussions des tempêtes de sable.

Pour cela, Me Houria Didi a également tenu à interpeller le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement durable et des eaux et forêts sur les mesures que son Département compte prendre en vue de la création d’une ceinture verte dans la Région de l’Oriental, à même de protéger celle-ci des dégâts causés par les tempêtes de sable.

L.A.