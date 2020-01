Une députée dézingue Dounia Batma et sa sœur

Hanane Rihhab n’hésite pas à tirer à boulets rouges sur la chanteuse Dounia Batma et sur sa sœur Ibtissam, suite à l’affaire appelée “Hamzamonbb”!

Sur sa page officielle Facebook, la députée du parti de la Rose se demande pourquoi certains sont poursuivis en état de détention par la justice, alors que les sœurs Batma ont bénéficié de la liberté provisoire. ” Pourquoi évoque-t-elle le nom du souverain à chacune de ses sorties hystériques?”, s’interroge-t-elle également, visant la chanteuse

Les interrogations de Hanane Rihhab portent aussi sur “les provocations et les injures” de Dounia Batma, “avec ou sans occasion”, à l’encontre des médias nationaux . “L’effronterie bizarre ” dont fait preuve la chanteuse, “sans aucune pudeur” et le fait que son mari ne rate aucune occasion “pour insulter les Marocains” , sont aussi mis à l’index par la parlementaire de l’Union socialiste des forces populaires.

“Nous ne voulons pas inciter à lyncher cette “artiste”! Mais nous désirons que la loi soit appliquée à tous, au même degré et sans aucune distinction. Dounia Batma est une chanteuse célèbre et qui a des millions de fans. Il lui est donc intimé de servir d’exemple à ces derniers, dans sa vie sociétale bien avant sa vie artistique”, écrit Hanane Rihhab.

Et la députée du parti de la Rose de conclure sa publication en demandant que la justice doit être la même pour tous et ne peut exprimer de la clémence pour certains et pas pour d’autres. De même que l’exécution des jugements doit tenir en compte le fait de considérer tout le monde sur un pied d’égalité, sans exception pour quiconque.

L.A et K.Z.