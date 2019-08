Une délégation parlementaire marocaine à Mexico

Une délégation parlementaire marocaine a eu une série d’entretiens, à Mexico, avec des responsables de parlements de pays membres du Forum des présidents des parlements d’Amérique centrale et des Caraïbes (FOPREL), en marge de sa participation à la 25è réunion extraordinaire de cette institution auprès de laquelle le Maroc est un membre observateur.

La délégation, composée de MM. Abdelkader Salama, Vice-président de la Chambre des conseillers, et Mohamed Ouzzine, vice-président de la Chambre des représentants, a eu, ainsi, des entretiens avec le président de la Commission des relations extérieures du Sénat mexicain, Hector Vasconcelos, le président de l’Assemblée législative du Costa Rica, Carlos Ricardo Benavidez, le président de l’Assemblée nationale de la République d’El Salvador, Norman Quijano, et le vice-président de l’Assemblée nationale du Panama, Rodriguez Mena Tito, axés sur les moyens de renforcer les relations entre le parlement marocain et les parlements de ces pays.

Lors des discussions, M. Salama a mis en avant le niveau des relations de coopération entre le parlement marocain et les parlements des États membres de FOPREL, qui a connu une dynamique remarquable ces dernières années, soulignant que la détermination du parlement marocain de renforcer ses relations avec les parlements des pays de la région émane de l’engagement stratégique du Royaume, sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour promouvoir la coopération Sud-Sud.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer cette dynamique soutenue dans les relations parlementaires par le développement d’initiatives de coopération en tirant parti de potentialités communes, notamment la position géostratégique du Maroc en tant que lien entre les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, le monde arabe et l’Afrique.

De leur côté, les responsables des parlements des États membres de la FOPREL ont exprimé leur ferme volonté de renforcer et de diversifier les relations avec le Maroc à travers des projets concrets dans divers domaines d’intérêt commun.

Ils ont souligné que la participation de la délégation marocaine avait permis aux membres des parlements du FOPREL de se familiariser avec l’expérience marocaine dans des domaines tels que la migration, la lutte contre le changement climatique et la promotion de la participation des femmes dans la vie politique.

S.L. (avec MAP)