Une délégation espagnole en visite dans la région de Laâyoune, voici pourquoi

Une délégation espagnole actuellement en visite à la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, s’informe de la dynamique de développement que connaît la région dans les différents domaines socio-économiques et culturels.

Cette délégation, qui visite la région à l’initiative du Centre Sakia El Hamra des études et des recherches et l’Association Murcie « Talh », est composée de l’historien et professeur à l’Université de Murcie, Antonio Vicente Fray Sánchez, du photographe et graphiste, Gonzalo Sánchez Alvarez Castellanos, et du journaliste à la radio de Murcie, Paulino Ross.

Conduite par le Consul Général du Royaume du Maroc à Murcie, Mohamed Biadillah, cette délégation visitera les zones ornithologiques dans la réserve de Naïla dans la province de Tarfaya et les monuments historiques et sites des gravures rupestres dans la région et tiendra des réunions avec les autorités et acteurs locaux dans les provinces de Laâyoune, Tarfaya et Es-Smara.

Lors de cette visite, une convention de partenariat sera signée entre l’Association »Interaction » à Murcie, le Centre Sakia El Hamra des études et des recherches à Laâyoune et l’Association « Mirane » pour la protection du patrimoine à Es-Smara, en vue d’identifier et mener des recherches au niveau des sites archéologiques et naturels dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

A cette occasion, le professeur universitaire, Gonzalo Sanchez Alvarez Castellanos, animera une conférence à la faculté pluridisciplinaire d’Es-Semara et présentera son ouvrage intitulé « Gravures rupestres au Sud du Maroc », publié en Espagne en février dernier.

