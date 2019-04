Une dangereuse méduse s’attaque aux plages du Maroc

La galère portugaise est le nom de la méduse venimeuse que les Marocains appelaient “avaleurs d’œufs” et qui avait disparu de nos plages, ces dernières années, au grand bonheur des baigneurs.

Mais depuis quelques jours, les méduses reviennent sur les côtes atlantiques du Royaume, rapporte le quotidien Al Massae. Et déjà quatre personnes, dont deux enfants, ont été victimes de leurs piqûres, à Safi et à Essaouira, à la fin de la semaine écoulée, et ont été transférés à l’hôpital pour y recevoir les soins appropriés.

Cette invasion des galères portugaises, venues de l’Océan Pacifique, poussées vers nos côtes par des vents très forts, fait craindre le pire et la sonnette d’alarme a été tirée, afin qu’enfants et adultes fassent attention aux piqûres douloureuses des “avaleurs d’œufs”.

Selon les sources du journal, les méduses sont apparues aux plages de Haouzia, Beddouza, Souiria Lakdima, dans la province de Safi, ainsi que sur la côte d’Essaouira. Aussi, la vigilance est-elle de rigueur de la part des baigneurs, à l’approche de la saison estivale. Ceci, car les piqûres de ces méduses occasionnent des brûlures douloureuses, voire des cas d’évanouissement, prévient le journal.

Quant au communiqué de l’INRH (Intitut national de la recherche halieutique), il fait état de la prolifération des méduses le long des côtes entre Casablanca et Laâyoune, depuis le début du mois de mars dernier. De même que ledit Institut, après une enquête auprès de plusieurs pêcheurs traditionnels, confirme la propagation des “Physalia, physalis, physalie” (nom scientifique de ces animaux marins nageurs), bête noire des baigneurs. Et ce, sur les côtes atlantiques précitées, à la surface des eaux maritimes de 70 mètres de profondeur.

Larbi Alaoui