Une chanteuse marocaine testée positive au covid-19 (VIDEO)

Maria Nadim a annoncé jeudi qu’elle a été contaminée par le coronavirus, assurant que son test s’est révélé positif.

Dans une story sur Instagram, la chanteuse a tenu à rassurer ses fans. «Je me porte bien. Je ne ressens rien. Mais j’ai perdu l’odorat et le goût, ce qui m’a poussé à faire le test qui s’est révélé positif», a confié Nadim.

L’artiste a appelé les Marocains, par ailleurs, à se protéger et à respecter les mesures de précaution sanitaire afin de protéger les plus âgés.

«Je n’ai pas peur du covid-19. Je suis encore jeune et j’estime que mon corps est capable de se battre contre le virus. C’est un message à tous ceux qui croient que le coronavirus n’existe pas. Protégez-vous, respectez les mesures barrières et pensez aux personnes plus âgées dont l’immunité est faible. Malheureusement, cette catégorie de gens ne pourront pas supporter le virus», a mis en garde la chanteuse.

Rappelons que plusieurs célébrités ont été touchées par le covid-19, à l’instar de Hicham El Ouali, Douzi, Fati Jamali ou encore Oussama Ramzi.

N.M.