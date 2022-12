Une chaîne danoise présente ses excuses aux Lions de l’Atlas (PHOTOS)

La chaîne danoise « TV 2 » a tenu à présenter ses excuses d’avoir comparé les Lions de l’Atlas à des « singes », lundi 12 décembre, dans le commentaire raciste du présentateur de l’émission « NEWS & Co ».

We’re extremely sorry for the comment linking to the next program – about animals. We apologise deeply for this – please see here: https://t.co/xU6dwVAr5S

Cette comparaison ignoble visait les joueurs marocains qui, au sifflet final de chacune de leurs victoires au Mondial, couraient vers les tribunes pour embrasser leurs mamans, dans un geste filial dont le Danois raciste est incapable de comprendre la portée hautement symbolique.

Dans un communiqué, la chaîne « TV2 », après s’être rendue compte de la grosse bévue de son présentateur, s’est fondue en excuses. « Nous regrettons qu’un présentateur de l’émission NEWS & Co ait fait un commentaire faux et humiliant à la fois. Ce n’était nullement dans son intention, mais cela n’en demeure pas moins une faute avérée », a avoué la chaîne danoise.

This was on Danish TV @tv2newsdk where hosts jokingly equate #MAR players hugging their mothers after games with monkeys.

“Because they stick together, they also do that during family reunions in Qatar, in #Morocco” whilst holding up photo of monkeys.pic.twitter.com/ZUv7qstBgl

