Ifrane: une centaine d’étudiants d’Al Akhawayn donnent l’exemple

Cette opération avait pour objectif de débarrasser la source d’Ain Vittel des détritus qui empêchent le développement de la faune et la flore locale. Elle visait également à relever la conscience environnementale de la population, notamment des jeunes, et de promouvoir le service et l’engagement communautaire.

