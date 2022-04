Une célèbre youtubeuse marocaine victime de violence conjugale (VIDEO)

La célèbre youtubeuse marocaine Ikram Bellanova a révélé avoir été violentée par son mari et le père de ses enfants.

Sur son compte Instagram, la jeune femme, mère de deux enfants et établie en Allemagne, a montré une trace sur son visage et confié que son mari l’a frappée avant de l’interner dans un hôpital psychiatrique. «J’ai tenté de me défendre. J’ai même pensé à le tuer. Mais mes enfants étaient présents», a indiqué Ikram.

Précédemment, la youtubeuse, souffrant de bipolarité, avait annoncé que son mari l’avait internée. «Il a dit aux médecins que je souffrais de troubles mentaux et que j’étais incapable de prendre soin de mes enfants. Il menace de me tuer si je le quitte», avait-elle révélé à ses followers, ajoutant qu’elle compte entamer la procédure de divorce après sa sortie de l’hôpital.

Les nombreuses vidéos d’Ikram, où elle se confie au sujet de ses problèmes conjugaux, ont fait réagir les internautes qui l’ont appelée à être forte et courageuse afin de surmonter cette terrible épreuve.

H.M.