Une Casablancaise lance un appel à Dr Tazi (VIDEO)

Une jeune femme a été victime d’une terrible agression la semaine dernière à Casablanca. Le coupable l’a défigurée à l’ancienne médina à l’aide d’une arme blanche.

La victime, qui a eu besoin de 24 points de suture, a indiqué que le drame s’est produit lorsqu’une violente dispute a éclaté entre son agresseur et un autre individu. «Pendant cette altercation, le coupable a asséné plusieurs coups à ma mère. J’ai dû intervenir pour la sauver. C’est ainsi qu’il m’a défigurée. Je suis perdue. Ma vie est gâchée. Je ne peux plus travailler à cause de cette cicatrice au visage. J’appelle les autorités à ouvrir une enquête pour arrêter le coupable et me rendre justice», a déploré la jeune femme, mère d’un garçon de 11 ans.

Par ailleurs, elle a appelé Dr Tazi à intervenir pour la sauver de la déperdition. «Vous êtes mon seul espoir. Vous êtes le médecin des pauvres. Aidez-moi. Traitez-moi cette blessure pour que je reprenne le cours de ma vie. Mon fils a besoin de moi», a prié la victime.

N.M.