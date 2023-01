Une « blague » de l’humoriste Taliss ne passe pas (VIDEO)

Vendredi soir à Casablanca, l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a organisé une cérémonie en hommage à l’équipe nationale marocaine après l’exploit historique réalisé en Coupe du monde 2022.

Durant l’entracte, l’humoriste marocain « Taliss » a été invité pour un petit passage humoristique. Les quelques minutes passées sur scène auront suffi au comédien pour s’attirer la foudre des internautes. Une de ses « blagues » a été très mal perçue par les spectateurs présents sur place, ainsi que par les internautes.

« Ce que j’ai aimé avec l’équipe nationale, c’est qu’à chaque fois qu’on marquait, j’embrassai des filles autour de moi. Je pense qu’à force d’embrasser, si vous étiez passé en finale, une fille serait tombée enceinte de moi. Heureusement que vous ne vous êtes pas qualifiés », a dit Taliss.

Cette réplique a valu à Taliss des accusations d' »humiliation envers la femme ». Sur sa story Instagram, l’actrice Sanaa Akroud a écrit: « Une blague ou une situation comique est une combinaison psychologique et linguistique dangereuse. Son danger réside justement dans sa sensibilité, car un tout petit fil fin et fragile sépare le comédien de l’absurde. Faites attention à votre langage, soit il honore notre culture et notre éducation, soit il expose nos faiblesses et nos handicaps ». À l’écriture de ces lignes, le comédien n’a toujours pas réagi aux reproches. À suivre.