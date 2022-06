Une autre star mondiale choisit Marrakech pour ses vacances (PHOTOS)

L’actrice et mannequin américain, Chloë Grace Moretz, a opté pour la ville ocre de Marrakech pour y passer ses vacances estivales, à l’instar de nombreuses autres stars internationales.

Les fans et followers de l’héroïne du film « La 5ème vague » et interprète de deux épisodes de la série culte américaine « Desperate Housewives », entre autres œuvres du grand et du petit écran, ont partagé des photos en sa compagnie, à son arrivée à l’aéroport international de Marrakech-Ménara, afin d’éterniser cette rencontre.

A noter que Chloë Grace Moretz est née le 10 février 1997 à Atlanta (en Géorgie aux Etats-Unis). A l’âge de 13 ans, elle a été révélée au grand public dans le rôle de « Hit Girl », dans le film d’action « Kick Ass » du metteur en scène Matthew Vaughn.

Parmi les autres films interprétés par l’actrice, citons la romance-comédie « (500) jours ensemble », dont le titre original est « (500) Days of summer » (en 2009), « Diary of a Wimpy Kid » (en 2010) et » Hugo » de Martin Scorses, en 2011.

A 25 ans, Chloë Grace Moretz est considérée parmi les jeunes artistes américains les plus prometteurs et elle est aussi l’un des mannequins les plus en vue dans le monde de la mode.

L.A.