Une artiste marocaine exprime son soutien à Dounia Batma (PHOTO)

La chanteuse marocaine, Leila El Berrak, a exprimé son soutien et sa solidarité à sa collègue, Dounia Batma, qui vit une crise conjugale à cause de l’infidélité de son mari, le producteur bahreïni, Mohamed Al Turk.

Via son compte officiel Instagram, Leila El Berrzak a publié une photo la réunissant avec Dounia Batma, où elle réitère qu’elle est prête à être aux côtés de cette dernière, en ce qui concerne la mauvais passe qu’elle traverse à cause de ses démêlés conjugaux avec le père de ses deux filles.

« Tout mon soutien avec ma compatriote (ndlr, « bent bladi » dans la publication) Dounia Batma dans la crise qu’elle traverse et qui se dissipera, inchae Allah! », a écrit El Berrak.

De son côté, Dounia Batma a publié un post, lundi 24 octobre courant, demandant l’assistance et l’aide des autorités de Marrakech dans l’affaire où elle accuse d’adultère son époux et ex-agent, Mohamed Al Turk. Dans ce post, Batma à écrit: « Bonjour, mes chèr(e)s ami(e)s! A propos de Wissal et de ‘moul dar’, ce qui est devenu une affaire d’opinion publique et une question qui importe à toute femme marocaine qui endure ce que j’endure. Et de cette tribune, je lance un appel aux autorités de la ville de Marrakech de prendre en considération toutes les preuves, photos et audios qu’elles ont reçues ».

