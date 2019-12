Une ambassade du Salvador bientôt au Maroc

La ministre des Relations internationales du Salvador Alexandra Hill Tinoco a annoncé, jeudi à Rabat, l’ouverture prochaine d’une ambassade de la République du Salvador au Maroc.

Lors d’un point de presse à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Hill Tinoco s’est dite “convaincue” que cette initiative donnera une forte impulsion aux relations entre les deux pays amis.

En vue de renforcer la coopération technique et financière, la cheffe de la diplomatie salvadorienne a également annoncé la visite d’une mission d’experts salvadoriens au Maroc en 2020, afin d’examiner avec leurs homologues marocains les moyens de mettre en œuvre la feuille de route, signée le 15 juin à San Salvador, et de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture, du tourisme, de la santé et de l’eau, entre autres.

Par ailleurs, Hill Tinoco, qui effectue sa première visite de travail au Maroc, s’est félicitée des “importantes réformes” engagées par le roi Mohammed VI, qui font du Royaume du Maroc un “modèle de développement économique et social dans la région”.

La ministre salvadorienne a affirmé que l’objectif de sa visite au Maroc vise à consolider les liens d’amitié et de coopération entre les deux parties, afin de franchir une nouvelle étape fructueuse au niveau de la coopération bilatérale.

Le Maroc est un pays avec lequel “nous partageons les mêmes valeurs de liberté et de démocratie”, s’est félicitée Hill Tinoco, insistant sur l’importance de raffermir les relations de fraternité entre les deux peuples amis.

S.L. (avec MAP)