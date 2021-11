Une affiche d’Ibn Khaldoun dans la médina de Fès fait polémique

Suite à la polémique concernant la mise en vente de la maison où aurait vécu Ibn Khaldoun dans la médina de Fès, la Direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication de Fès-Meknès vient de dévoiler les résultats de son enquête et a indiqué que «cette maison n’est pas celle d’Ibn Khaldoun et qu’elle aurait été plutôt construite au 19e siècle. C’est une époque de la dynastie alaouite alors que Ibn Khaldoun a vécu du temps des Mérinides ».

Il s’agissait donc d’une fausse information. Une autre enquête aurait bel et bien confirmé ce constat, selon des sources émanant dudit ministère. Lesquelles laissent entendre que des directives auraient, malgré tout, été données pour étudier la possibilité de préserver et réhabiliter ce riad.

L’histoire a commencé avec la photo à l’entrée d’une maison dans la médina de Fès, où on trouve une affiche qui indique «Riad Ibn Khaldoun, fondateur de la sociologie, à vendre». Cette affiche est devenue virale sur les réseaux sociaux, les internautes ayant pointé du doigt le désintérêt des pouvoirs publics et appelé à une intervention urgente pour préserver le patrimoine de la ville. Plusieurs historiens et spécialistes affirment ne trouver aucune trace, dans les textes historiques, de la maison où aurait vécu le célèbre sociologue.

En effet, le lieu de résidence d’Ibn Khaldoun, tout comme celui d’Ibn Batouta à Fès n’est documenté par aucune référence scientifique proprement dite. L’histoire prouve qu’ils auraient été de passage à Fès, mais il n’y a pas assez d’éléments pour localiser les lieux précis où ils auraient séjourné. Quelques jours après le lancement de l’enquête menée par la Direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, il a été constaté que les propriétaires du fameux Riad ont retiré la pancarte accrochée au-dessus de la porte d’entrée.

