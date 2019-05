Une affaire de vol mobilise la police de Marrakech

La police judiciaire de Marrakech a ouvert, sous la supervision du parquet compétent, une enquête sur une affaire de vol qualifié après avoir reçu une plainte, à cet effet, concernant le vol d’équipements ménagers, de bijoux précieux et d’une somme d’argent, a fait savoir une source sécuritaire.

Les expertises techniques et scientifiques menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’identifier les deux principaux mis en cause, a indiqué la même source, ajoutant qu’il s’est avéré que les deux suspects faisaient l’objet d’avis de recherche au niveau national: l’un pour abus de confiance et l’autre pour purger une peine d’emprisonnement et émission de chèque sans provision.

Les deux suspects ont été arrêtés au quartier Massira grâce aux recherches intenses menées dans les lieux qu’ils fréquentaient, a-t-on relevé de même source.

Ils ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête avant leur traduction devant la justice après avoir reconnu les faits qui leurs sont reprochés, alors que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices impliqués dans cette affaire.

S.L. (avec MAP)