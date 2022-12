Une actrice philippine, d’origine marocaine, parmi les cent « plus beaux visages » de 2022 (PHOTOS)

Elle s’appelle Mariam Sayed Sameer Marbella Al-Alawi, mais elle est plus connue, comme mannequin, actrice et youtubeuse, sous le nom d’Ivana Alawi.

Philippine, d’origine marocaine, elle est également PDG de sa propre marque, appelée « Ivana Skin », de cosmétiques et de soins de la peau. Ivana Alawi est également classée sixième parmi les cent « plus beaux visages » féminins de l’année 2022, par le site du critique de cinéma TC Candler

Un classement que la Philippine a partagé avec fierté avec ses fans et followers sur son compte officiel du réseau social Instagram. De son côté, le site « phistar Global » a révélé que l’actrice, mannequin et youtubeuse d’origine marocaine, âgée de 24 printemps, avait été classée quatrième des phases éliminatoires de ce même concours des « cent plus beaux visages » en 2021.

A noter que la page officielle du réseau social Instagram de cette influenceuse célèbre, de père marocain et de mère philippine, compte plus de 8 millions de fans et de followers.

L.A.