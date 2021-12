Une actrice marocaine lance un appel au ministre de la Culture (VIDEO)

Ouassila Sabhi a lancé un appel de détresse au ministre de la Jeunesse de la Culture et de la Communication. L’actrice y demande à Mohamed Mehdi Bensaid (PAM) de sauver le théâtre, le artistes et les comédiens d’un infarctus annoncé.

Via son compte Instagram, l’actrice a adressé une correspondance, sous forme d’enregistrement vidéo, au ministre de tutelle. « Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le théâtre marocain et les comédiens souffrent mille maux en silence. Je vous en supplie, sauvez le théâtre de la crise cardiaque! », a-t-elle dit à Bensaid.

A noter que de nombreux artistes, acteurs et musiciens surtout, ont beaucoup pâti de l’arrêt des évènements artistiques dans le Royaume et ce, à cause des mesures restrictives dues à la pandémie de la covid-19. Un arrêt dont les concernés n’ont eu cesse de pointer du doigt.

L.A.

