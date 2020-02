Un vol tourne au meurtre à Azemmour

Les éléments de la sûreté nationale au commissariat de police d’Azemmour ont arrêté ce mardi soir deux individus aux antécédents judiciaires, dont un âgé de 17 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de vol avec coups et blessures à l’arme blanche entraînant la mort.

La DGSN a indiqué, dans un communiqué, que les services de police avaient mené des enquêtes et investigations intensives après avoir été alertés qu’un élève mineur (16 ans) a été victime d’un vol de son téléphone portable et d’une agression physique lorsqu’il était avec quelques amis dans un espace derrière un complexe culturel de la ville d’Azemmour.

Les enquêtes et investigations ont permis de recueillir des déclarations de témoins présents sur scène, d’identifier les deux mis en cause impliqués dans ces actes criminels et de les arrêter ce mardi soir.

M.S. (avec MAP)