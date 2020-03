Un tweet d’Emmanuel Macron fait polémique au Maroc (PHOTO)

Après la décision, vendredi, du Maroc de suspendre ses liaisons aériennes avec la France dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, des milliers de touristes français se sont rassemblés à l’aéroport de Marrakech, sollicitant l’aide d’Emmanuel Macron pour rejoindre leur pays. Quelques heures après, le Maroc a mis à leur disposition plusieurs vols afin de rentrer en France.

Le président français, à ce propos, a adressé un tweet aux autorités marocaines qui a provoqué l’ire et l’indignation de la Toile. «A nos compatriotes bloqués au Maroc : de nouveaux vols sont en cours d’organisation pour vous permettre de regagner la France. Je demande aux autorités marocaines de veiller à ce que tout le nécessaire soit fait au plus vite», a écrit Macron.

Le ton jugé «agressif» du tweet a poussé plusieurs Marocains à réagir, rappelant au président français que le Maroc est un pays indépendant depuis 1956. «Vous coordonnez avec les autorités marocaines via Twitter maintenant ? Si vous êtes un vrai président, envoyez vite des avions spéciaux pour rapatrier vos compatriotes», a écrit une internaute. «Comportement hautain d’un président d’une république qui se respecte», a écrit un autre. «Le ton utilisé laisse à désirer et démontre une forme de condescendance», a ajouté un autre. Don Bigg n’a également pas manqué de commenter le tweet du président français: «Prière de joindre votre demande avec un certificat de politesse, deux actes de savoir vivre et trois bonnes manières légalisées chez les adouls. Notre réponse se fera par voie postale après extinction de la pandémie».

