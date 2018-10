Un trentenaire risque très gros à Témara

La police judiciaire de Témara a arrêté, ce mercredi, un individu présumé impliqué dans une affaire d’arnaque et d’escroquerie en vue d’organiser une opération d’immigration illégale, et d’enlèvement, séquestration et rançonnement, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause (35 ans) a fait chanter, avec quatre complices, deux personnes en prétendant pouvoir garantir leur migration d’une manière illégale vers l’Europe contre une somme de 40.000 dirhams par personne, précise la même source, ajoutant que les suspects ont séquestré les candidats dans une zone boisée près de Tanger avant de prendre contact avec leurs familles pour encaisser l’argent alléguant que les membres de leurs familles sont arrivées en Europe.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet en vue d’élucider les causes et les circonstances de cette affaire, alors que les recherches et investigations se poursuivent pour interpeller les autres complices, note la DGSN.

S.L. (avec MAP)