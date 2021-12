Un traumatologue marocain prévient contre les dangers de la « jbira » (VIDEO)

Un orthopédiste-traumatologue de Marrakech prévient les citoyens contre la « jbira », cette médecine traditionnelle qui consiste à traiter les fractures des os et les ruptures de ligaments, entre autres pathologies propres à la spécialité médicale d’orthopédie et de traumatologie, dues à un accident par exemple.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Mahmoud Bedda a affirmé que les personnes qui ont recours à la « jbira », se trouvent essentiellement dans les grandes villes, comme Marrakech et Fès.

« Ces personnes, en cas de fracture, s’adressent aux ‘jebbara’. C’est une habitude ancrée dans les us et coutumes marocaines et qu’il faut combattre, eu égard aux comportements de ces ‘jebbara’ et de dangers qu’ils constituent pour les malades », a conseillé l’orthopédiste-traumatologue.

