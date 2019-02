Un trafiquant d’eau de vie arrêté à Agadir

Les éléments de la sûreté nationale du commissariat de police de Tikiouine à Agadir ont arrêté vendredi 15 février un individu âgé de 59 ans, aux antécédents judiciaires multiples et objet d’un avis de recherche national, pour son implication présumée dans la possession et le trafic d’eau-de-vie, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le suspect a été appréhendé à bord d’un véhicule léger dans la région de Tikiouine en possession de dix litres d’eau-de-vie prêts à être trafiqués, a précisé la DGSN dans un communiqué, notant que l’opération de fouille menée au sein d’une usine clandestine de préparation et de distillation d’eau-de-vie, se trouvant dans un entrepôt clandestin dans la région de Drargua, a permis la saisie de 2.000 litres supplémentaires de la même boisson alcoolisée, en plus d’un ensemble de bouteilles de gaz, de barils et de matières premières utilisées dans la préparation de l’eau-de-vie.

Le mis en cause a été placé en garde à vue, à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les enquêtes et investigations se poursuivent afin de déterminer d’éventuels complices impliqués dans cet acte criminel, a conclu la même source.

S.L. (avec MAP)