Un taximan kidnappé et agressé dans la région d’Agadir

La brigade de police judiciaire au commissariat d’Aït Melloul a arrêté dimanche soir, en coordination avec son homologue d’Agadir, quatre personnes, dont une femme et deux individus aux multiples antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire d’enlèvement, de séquestration et de demande de rançon, avec coups et blessures à l’aide de l’arme blanche.

Un communiqué de la DGSN indique que les services de la sûreté nationale avaient été alertés par le père de la victime, précisant que la victime, chauffeur de grand taxi, a été enlevé avec violence et que les kidnappeurs lui ont demandé une somme de 20.000 dirham pour le libérer.

La victime a été retrouvée plus tard, portant des traces d’une agression à l’aide de l’arme blanche, fait savoir le communiqué, ajoutant que les recherches effectuées par les services de la police judiciaire ont permis l’identification de trois des suspects, qui ont été arrêtés dans une maison située au quartier Al Houda à Agadir.

La quatrième fille, impliquée dans le leurre de la victime avant sa séquestration, a également été arrêtée, a relevé la DGSN, ajoutant que les premiers éléments de l’enquête montrent que cette affaire est liée à un règlement de comptes entre la victime et un cinquième suspect qui est toujours recherché.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin d’identifier les autres éventuels complices de ces actes criminels.

S.L. (avec MAP)