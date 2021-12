Un supporter algérien s’excuse auprès d’Oussama Benabdellah (Exclu)

Un supporter algérien résidant en France a tenu à présenter des excuses au journaliste et chroniqueur sportif marocain Oussama Benabdellah, suite au comportement déplacé de son collègue algérien Hakim Sebaa lors de l’émission « Majliss Alkass », sur la chaîne alKass.

Le journaliste algérien a offert des maillots de l’équipe nationale algérienne au présentateur de l’émission Khaled Jassim et les analystes de la chaîne Majed Al-Khelaifi et Abdullah Al-Shaibani, excluant les autres invités dont le Marocain Oussama Benabdellah. Ce geste a été jugé déplacé par le présentateur et les analystes, et a suscité une tension lors de l’émission.

Le supporter algérien du nom de Mehdi a contacté Le Site info, afin de s’excuser au nom de tout le peuple algérien pour le comportement de Sebaa. « Depuis cette tribune, je présente, en mon nom et au nom du peuple algérien, des excuses au chroniqueur Oussama Benabdellah », nous a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je vous demande de me fournir le numéro d’Oussama et son adresse personnelle afin que je puisse lui offrir un cadeau spécial ».

En commentaire au geste de l’Algérien, le chroniqueur a par ailleurs déclaré : « En toute franchise, je m’attendais à recevoir le cadeau, à l’instar des autres invités. Et s’il arrivait que la FRMF me demande de distribuer des cadeaux, j’aurais dit : l’Algérien d’abord ».

M.F.