Un sit-in prévu mardi devant la direction du CHU de Marrakech

Le Bureau syndical de la Fédération nationale de la santé, région de Marrakech-Safi, a annoncé qu’il va organiser un sit-in mardi devant la direction du CHU de Marrakech pour faire avancer ses doléances.

Selon un communiqué, dont une copie est parvenue à Le Site Info, ladite Fédération, affiliée à l’UMT, entend protester contre les restrictions imposées aux libertés syndicales au sein de ce CHU et appeler à un dialogue sérieux et responsable sur les dysfonctionnements administratifs et gestionnaires que connaît l’hôpital d’oncologie et d’hématologie de Marrakech.

D’autres formes de protestations seront organisées pour défendre les malades souffrant de cancer et préserver l’image de l’hôpital, ainsi que les efforts déployés par les cadres dans différents services et par les autres intervenants, aussi à l’échelle régionale que nationale.

Tout en faisant assumer au directeur du CHU de Marrakech les conséquences de la situation actuelle, le syndicat réclame également l’attribution de postes de responsabilité aux compétences du CHU et ce, par l’organisation d’examens qui respectent les critères d’éthique et de compétences professionnelles.

Le sit-in, qui durera une heure, sera observé dans le respect des conditions de précaution dictées par la situation épidémiologique actuelle, assure le syndicat.

