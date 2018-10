Un retraité espagnol cambriolé au nord du Maroc

La police de Tétouan a arrêté, mercredi soir, quatre individus aux antécédents juridiques multiples, pour leur implication présumée dans un vol sous la menace d’arme blanche.

Trois des mis en cause ont cambriolé, lundi soir aux environs de la ville de M’diq, la maison d’un retraité espagnol âgé de 74 ans et se sont emparés de son téléphone portable, de sa voiture, de son ordinateur et d’une somme d’argent, indique jeudi un communiqué de la DGSN, ajoutant que les enquêtes et investigations se sont soldées par l’identification des mis en cause et leur arrestation mercredi dans l’après-midi.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis de récupérer le téléphone portable, l’ordinateur, la voiture volée, ainsi que l’arrestation d’un quatrième individu soupçonné d’avoir caché le téléphone portable après l’avoir échangé avec les prévenus contre des doses de cocaïne, ajoute le communiqué.

Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

S.L. (avec MAP)