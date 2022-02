Un ressortissant indien interpellé à Marrakech

La Direction générale de la sûreté nationale a annoncé avoir interpellé à Marrakech, jeudi 17 février, un ressortissant étranger, objet d’un avis de recherche international.

Via sa page officielle Facebook, la DGSN a révélé qu’il s’agit d’un ressortissant indien recherché dans le cadre d’une notice rouge consistant à le localiser et à procéder à son arrestation; L’avis de recherche international du mis en cause émane des autorités judiciaires françaises pour son appartenance à une bande criminelle spécialisée dans la contrebande et le trafic, a-t-on précisé.

Cette interpellation entre de la cadre de la collaboration internationale des autorités sécuritaires marocaines concernant les affaires de contrebande et de trafic à l’international.

M.R.