Un reclassement des villes avant Aid al-Adha ? Une source gouvernementale répond

Plusieurs rumeurs circulent actuellement selon lesquelles un reclassement des villes sera opéré avant Aid al-Adha. Selon ces informations, les villes classées en zone 2 passeront en zone 1.

A ce propos, une source gouvernementale a indiqué à Le Site info qu’aucun reclassement n’est prévu pour l’instant, soulignant que cela pourrait se faire afin de permettre aux citoyens de se déplacer aux villes de la zone 2 à l’occasion de Aid al-Adha.

Rappelons que toutes les préfectures et provinces du Maroc ont été reclassées le 24 juin dans la zone 1, à l’exception de Tanger-Assilah, Marrakech, Larache et Kénitra. Par ailleurs, le gouvernement a décidé de passer à la troisième phase du plan de déconfinement à partir du 19 juillet à minuit, et ce sur la base des conclusions du suivi quotidien et de l’évaluation périodique de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des mesures nécessaires pour le retour progressif à la vie normale et la relance de l’économie nationale.

N.M.