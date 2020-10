Un quadragénaire arrêté sur l’autoroute d’Agadir (DGSN)

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville d’Agadir sont parvenus mardi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à interpeller un individu âgé de 46 ans pour son implication présumée dans une tentative de trafic de 880 kilogrammes de chira.

Cette opération a été coordonnée sur le terrain avec les services de la Gendarmerie royale territorialement compétents, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que le suspect a été interpellé à bord d’une voiture utilitaire au niveau de la région d’Amskroud située sur l’autoroute à 48 kilomètres au nord d’Agadir. La fouille du véhicule a permis la saisie de 32 ballots de chira d’un poids total de 880 kg, d’un lot de téléphones portables, d’une faucille et de fausses plaques d’immatriculation, précise le communiqué. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin d’identifier toutes les personnes impliquées dans cette affaire, souligne la DGSN.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus déployés par les différents services de sécurité afin de lutter contre le trafic de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.

.S.L. (avec MAP)