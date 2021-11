Un professeur répond aux propos d’Ait Taleb sur la « minorité » non-vaccinée

Suite à la polémique suscitée par le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb, décrivant les non vaccinés de « minorité », le directeur du laboratoire de biotechnologie à Rabat, Azzedine Ibrahimi, a appelé à éviter les « glissades verbales ».

Dans une publication sur son compte Facebook, le professeur a écrit : « Il n’y a ni troupeau, ni minorité. Nous ne sommes pas une majorité et vous n’êtes pas une minorité. Nous sommes tous des Marocains, avec nos vaccinés et nos non-vaccinés ».

Et d’ajouter : « Nous voulons tous sortir de ce tunnel sombre qu’est le covid. Nous sommes tous égaux et seul notre statut vaccinal nous différencie. Mais notre approche nationale est inclusive et soucieuse de tout le monde ».

Dr Ibrahimi considère toutefois que l’approche sanitaire adoptée par le ministère de la Santé protégera les citoyens vaccinés et non-vaccinés, « comme ce fût le cas pendant vingt mois », a-t-il ajouté.

M.F.