Un proche du roi Salmane en visite au Maroc

Après l’escalade de tension entre le Maroc et l’Arabie Saoudite à cause de la diffusion par la chaîne Al Arabya d’une émission sur le Sahara marocain, un membre de la famille royale saoudienne a entamé mardi 12 février une visite au Royaume.

Selon une source de Le Site info, ce proche du roi Salmane Ben Abdelaziz a atterri dans la soirée du mardi à l’aéroport Hassan II de Laâyoune où il s’offrira quelques jours de vacances.

Et d’ajouter qu’il s’y est déplacé à bord de son jet privé, soulignant qu’il se rend souvent dans cette région pour faire de la chasse. D’après des sources locales, il s’agit du frère du roi Salmane.

Rappelons que les ambassadeurs du Maroc en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis ont repris leurs fonctions lundi 11 février respectivement à Riyad et Abou Dabi. Une source de Le Site info a confié que les ambassadeurs du Royaume en Arabie Saoudite Mustapha Mansouri et aux Emirats Arabes Unis Mohamed Ait Ouali ont quitté le Maroc à destination des deux capitales afin de poursuivre leurs missions.

