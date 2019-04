Un policier mortellement percuté à Marrakech : la justice a tranché

La chambre pénale du tribunal de première instance d’Imintanout a condamné lundi 22 avril un individu à un an et demi de prison ferme et une amende de 8000 dirhams pour homicide involontaire et délit de fuite.

Selon une source de Le Site info, le mis en cause s’est rendu le 2 janvier à la police d’Imintanout et a avoué qu’il a mortellement percuté un policier dans la soirée du nouvel an à Marrakech avant de prendre la fuite. Le coupable, âgé de 38 ans, réside dans la commune de Mejjat, à Chichaoua, et a été entendu par la police avant d’être déféré devant le tribunal de première instance d’Imintanout.

La même source a précisé que la victime est décédée sur le coup après avoir été percutée par le jeune homme qui conduisait une Mercedes bleue. Le policier était à bord de sa moto et devait rentrer chez lui après avoir fini son service.

S.L.