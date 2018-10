Un policier en état d’ivresse provoque un accident à Béni Mellal

Selon la DGSN, d’après les constatations et les investigations effectuées, le mis en cause, qui était en état d’ébriété, conduisait sa voiture personnelle en dehors des horaires de travail lorsqu’il a percuté un cycliste qui a été grièvement blessé, ajoutant que l’accident est dû à un dépassement défectueux et à la conduite en état inapproprié.

