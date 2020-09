Un père indigne abuse de sa fille à Fnideq

L’association marocaine « Touche pas à mon enfant » a révélé une autre affaire de pédo-criminalité à Fnideq : un père indigne qui abusait régulièrement de sa fille âgée de 12 ans à Fnideq.

Selon Najia Adib, présidente de l’association, le pédocriminel abusait sans vergogne de sa fille et achetait son silence avec un montant mensuel de 100 MAD et autres cadeaux.

Comme c’est souvent le cas dans les affaires de pédo-criminalité, le violeur menaçait sa victime de la tuer si elle informait sa mère des sévices qu’il lui faisait subir et lui passait tous ses caprices en lui achetant des téléphones portables et autres cadeaux, a déclaré Adib à le Site Info. On ignore pendant combien de temps cette situation révoltante a duré, mais la victime a fini par se confier à sa tante maternelle en lui faisant écouter des enregistrements audio accablant le père indigne.

Les services de sécurité ont arrêté l’accusé et ouvert une enquête.

S.Z.